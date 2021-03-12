عضو قروب الزريع حازم أحمد لـ(السوداني): نجاح باهر وجدته فكرة تجمع سوق الزريع الخيري هدفنا تخفيف الضغط المعيشي للمواطن ..

حوار: نزار عباس

نجاح وتجاوب كبير وجدته فكرة تجمع سوق الزريع الخيري في ميادين وأحياء الخرطوم خاصة في ظل الغلاء الذي اجتاح الأسواق مع طمع وشجع بعض التجار الذين ظلوا ينهشوا في لحم المواطن المغلوب على أمره .

يعتبر سوق الزريع الخيري هو أكبر منصة لتجمع الزريعين والمنتجين في السودان وجلهم من الشباب الذين كانوا وقوداً للثورة الأخيرة التي شهدتها البلاد.

(السوداني ) التقت بأحد الشاب حازم أحمد أحد مشرفي قروب الزريع السوداني بمواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك ) للحديث حول التجربة.

حدثنا عن فكرة السوق وماهي أهدافه ؟

الفكرة نشأت لمجموعة من الشباب التقت عبر مجموعة الفيس بوك والهدف منها تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن الذي ظل يعاني من الغلاء الذي أصاب الأسواق لذلك جاءت الفكرة لدعم المواطن.

كيف تقسم أيام السوق على الأحياء وما هو منبركم للإعلان ؟

تقسم أيام السوق على الأحياء بعدد أيام الأسبوع في كل يوم من أيام الأسبوع نتجه لمنطقة معينة ومنبرنا للإعلان هو الفيس بوك الذي نخاطب فيه الجميع لمعرفة أنواع السلع وزمان ومكان البيع للمواطن.

هل وجدت فكرة السوق القبول من قبل المواطن ؟

نعم الفكرة وجدت قبولاً كبيراً بل بالعكس ظل المواطن يدعم الفكرة بتقديم الآراء والمقترحات لتطوير السوق والجميع متفاعل معنا في الفكرة .

إذاً كيف يكون تجمع البائعين ومن أين تأتي السلع؟

يتم التجمع عن طريق الإعلان الذي ينشر في الفيس بتحديد الزمن للتجمع والمنتجات والسلع تأتي عن طريق منتجين ومزارعين ضمن مجموعة الزريع السوداني بمعنى منتجاتنا هي حصادنا وزرعنا الخاص نقوم ببيعه للمواطن بأسعار معقولة.

هل يحقق السوق أرباحاً مجزية؟

أولاً أود أن أنبه القارئ على أن فكرة القروب ليست ربحية على الإطلاق والهدف الأساسي كما ذكرت سابقاً هي دعم المواطن لتخفيف الأعباء المعيشية ورغماً عن ذلك هناك أرباح بالتأكيد ولكنها أرباح قليلة بقدر المعقول لتسيير أمور السوق الذي يحتاج إلى مدخلات ووقود السيارات وغيرها من المصروفات لإدارة السوق.

ماهي الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في سوق الزريع الخيري؟

بالتأكيد هنالك صعوبات ومعوقات بأي عمل وأبرز المعوقات التي تواجهنا هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والوقود وفي الأسواق بصورة عامة مما يجبرنا على رفع أسعار السلع ولكن بالتأكيد تكون أقل من أسعار التجار في الأسواق ورغم ذلك يدخلنا هذا الأمر في حرج كبير مع المواطن ونحنا هدفنا تخفيف الضغط المعيشي في المقام الأول .

حدثنا عن فكرتكم القادمة لتطوير السوق الخيري؟

هناك أفكار عديدة لتطوير السوق ولكن مازالت تحت الفكرة ولا أستطيع الإفصاح عنها دون الرجوع لبقية المجموعة وحين نطبق أفكارنا على الأرض الواقع يمكننا التحدث عنها.