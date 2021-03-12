بعد رفض عصام مشاركة الجبلية معه في (يلا نغني) المدير العام للقناة فاطمة الصادق: هذه رؤيتنا في القناة(….) مع احترامنا لتقديرات عصام محمد نور

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

أوضحت المدير العام لقناة الهلال الإعلامية فاطمة الصادق عن رؤيتهم كقناة بالنسبة لرفض الفنان عصام محمد نور مشاركة الفنانة عائشة الجبل معه في إحدى حلقات البرنامج الرمضاني (يلا نغني) بأنهم كقناة لديهم رؤيتهم مع أحترامهم لتقديرات ووجهة نظر عصام محمد نور.

حول الموضوع تحدثت فاطمة الصادق :(نحن كقناة لدينا رؤيتنا الخاصة بالبرنامج لهذا الموسم مع كامل احترامنا وتقديرنا للفنان عصام محمد نور، فقد حرصنا على إرضاء كافة الأذواق هذا الموسم بتنوع الفنانين.) مواصلة:(عصام محمد نور فنان له جمهوره ومعجبيه وكذلك الفنانة عائشة الجبل لها جمهورها ومعجبيها وهو تواصل لأجيال مختلفة.)

الجدير بالذكر أن الفنانة عائشة الجبل كانت ضمن المشاركات في إحدى حلقات برنامج (يلا نغني) بوجود الفنان عصام محمد نور وقبل بدء تسجيل الحلقة أمسك عصام محمد نور بالمايكرفون وتحدث بأنه يحترم عائشة الجبل في شخصها ولكنه لايتشرف بمشاركته معها في الحلقة، الأمر الذي جعل الجبلية تجهش بالبكاء فيما اجتمعن حولها الفنانات المشاركات في الحلقة لمؤازتها والتخفيف عنها وتم توبيخ عصام من أفراد الفرقة الموسيقية وبعض زملائه الفنانين بعدها دخل في نوبة بكاء وغادر الاستديو وتم إلغاء الحلقة.