لمعالجة عدد من المشكلات عميد كلية الموسيقى والدراما يلتقي عضو مجلس السيادة

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

التقى عميد كلية الموسيقى والدراما الموسيقار د.الفاتح حسين عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور بمكتبه بالقصر الجمهوري وبحضور د. جراهام عبد القادر وكيل الثقافة وخريج كلية الموسيقى والدراما .

وكشف د.الفاتح حسين عن أسباب الزيارة:(جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة منذ أن تولينا العمادة لدعم كلية الموسيقى والدراما ومعالجة ألمشكلات المزمنة المرتبطة بصحة بيئة الكلية ومطلوباتها لخدمة طلاب الكلية من أجهزة إلكترونية وشاشات عرض وصيانة مسرح الكلية.) مواصلا:(وقد وافق البروفيسور صديق تاور على دعم ومعالجة هذه المشكلات في أسرع وقت وسعدت عندما قام السيد بروفيسور صديق تاور وبحضوري بالاتصال ببعض الجهات حرصا منه على العلاج الفوري.)

واختتم الفاتح حديثه بالقول:( نتمنى أن نجد الإسناد من أصدقاء الكلية والخريجين وخاصة فيما يخص الاحتفال باليوبيل الذهبي للكلية والذي سنعلن عنه قريبا.).