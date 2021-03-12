قائد ثاني الدعم السريع يزور موسى هلال بمنزله بعد إطلاق سراحه

سجل عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو اليوم (الجمعة)، زيارة الى موسى هلال بمنزله في المعمورة للاطمئنان على صحته وسلامته بعد خروجه من السجن.

وكانت السلطات قد أطلقت أمس بأمر المحكمة سراح الشيخ موسى هلال وأبنائه وعدد من أعضاء مجلس الصحوة الثوري من السجن، الذين مكثوا فيه لأكثر من ثلاثة أعوام على خلفية قضايا تتعلق بالأمن القومي.

ووجدت زيارة قائد ثاني الدعم السريع، استحساناً كبيراً من هلال واسرته. واشادوا بالدور الكبير الذي لعبه عبد الرحيم في حل القضية وخروجه من السجن.