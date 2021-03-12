المريخ يعسكر بالقاهرة بطلب انجليزي 

جمعت جلسة مساء أمس الخميس بمكتب رئيس النادي بالخرطوم بين مدرب الفريق الإنجليزي لي كلارك ورئيس النادي السيد آدم سوداكال إضافة للمعد البدني إسلام جمال وتم خلال اللقاء استعراض موقف اللاعبين بدنياً بعد ان تم إخضاعهم لقياسات بدنية قام بها المعد البدني إسلام جمال وطلب مدرب الفريق الإنجليزي لي كلارك من رئيس النادي إقامة معسكر بالقاهرة يمتد من العشرين من مارس حتى الثلاثين من ذات الشهر، وقد وافق رئيس النادي على إقامة المعسكر الذي يأتي في إطار الاستعداد لمباراة الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يستقبل النادي خلال المعسكر أدوات تدريب متطورة من الولايات المتحدة الأمريكية للوصول بمستوى لياقة اللاعبين لأعلى المستويات.