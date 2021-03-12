قرارات مهمة في الاجتماع الطارئ للجنة تطبيع الهلال

عقدت لجنة التطبيع بنادي الهلال اجتماعًا طارئًا أمس الخميس، بحضور رئيس النادي الأستاذ هشام السوباط وبقية أعضاء المجلس عدا الأستاذ عبدالمنعم الأمين الذي يتواجد خارج السودان، والدكتور عبدالله العاقب الذي اعتذر عن الحضور، وتمت الدعوة للاجتماع نظرًا لأهمية المباراة الإفريقية المقبلة بالنسبة للهلال وإقتراب موعدها، وبعد مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس ، أمّن الاجتماع على أهمية مباراة الثلاثاء أمام شباب بلوزداد الجزائري، وضرورة تحقيق الفوز، وتم وضع ترتيبات خاصة لهذه المباراة التي تمثل أهمية قصوى بالنسبة للفريق، وتم تكوين لجنة منظمة داخلية لهذه المباراة برئاسة سعادة الفريق شرطة السر أحمد عمر الأمين العام والأستاذ إسماعيل عثمان السيد نائب الأمين العام، وستكون هذه اللجنة مشرفة على تنظيم المباراة ووضع كل الترتيبات المتعلقة بوصول الحكام والمراقب والفريق الخصم وتأمين حجوزات الإقامة والفنادق..

كما قرر المجلس تكوين لجنة أخرى برئاسة المهندس الفاضل التوم والأستاذ نزار عوض مالك بالإضافة إلى المهندس رامي كمال، وذلك من أجل التواصل مع جميع الروابط التشجيعية خلال الـ٢٤ ساعة المقبلة ، وسيكون نزار عوض مالك هو مسؤول التواصل مع جميع الروابط وجمهور الهلال من أجل الترتيب لدخول الإستاد..

كما تقرر دخول فريق الكرة الأول في معسكر مغلق بالفندق الملحق بالإستاد اعتباراً من يوم السبت وحتى موعد المباراة، ووزعت اللجنة نفسها على أن يكون أعضاؤها متواجدين بشكل دائم داخل المعسكر وأثناء تدريبات الفريق خلال الأيام القادمة..

هذا وأكدت لجنة التطبيع بأن دخول الجمهور في المباراة سيكون حدثاً مهماً وتاريخيا، خاصة وأن جمهور الهلال سيعناق اللاعبين من داخل الإستاد لأول مرة منذ فترة طويلة، وأكدت اللجنة أن الجمهور سيكون كلمة السر في تحقيق الإنتصار يوم الثلاثاء القادم رغم محدودية العدد والذي كنا نُمني أن يكون بحجم سعة الإستاد لولا الظروف الصحية لجائحة كورونا التي تمر بالبلاد وهنا نود أن نتقدم للسلطات المختصة بوافر شكرنا وتقديرنا ونأمل أن يكون الجمهور دافعاً معنوياً قوياً للنصر بإذن الله تعالى