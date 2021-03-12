الإعلان عن القائمة الأولية للمنتخب الوطني 

أعلن الفرنسي هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب السودان، ومنير لهباب المدير الفني لمنتخبات الناشئين والشباب والأولمبي السودانية، مساء الأربعاء، عن قائمة أولية مشتركة، استعدادا لمواجهتي ساوتومي وبرينسيب وجنوب إفريقيا.

ويستعد منتخب السودان لمواجهتي ساوتومي وبرينسيب وجنوب إفريقيا، المقرر إقامتها يومي 24 و28 مارس الجاري على التوالي بتصفيات كأس أمم إفريقيا.

وضمت قائمة هوبير فيلود كلًا من:

“حارس المرمى أكرم الهادي ولاعب الوسط كابتن بشير (الأمل عطبرة)، المدافع مصطفى كرشوم والمهاجم معاذ عبد الرحيم (الخرطوم الوطني)، عصام ربا (الهلال بورتسودان)، المدافع رامي كورتكيلا والمهاجم أحمد ود أبوك (الأهلي مروي)، عمر المصري (الأهلي الخرطوم)، المهاجم ولاء الدين موسى (الأهلي شندي)”.

وضمت قائمة منير لهباب كلًا من:

“رمضان كابو وحسين النور وموسى الطيب (حي العرب بورتسودان)، عمار كنو (حي الوادي نيالا)، عبد اللطيف آدم (الأمل عطبرة)، مازن محمدين وعبد الكريم عبد الرحمن (المريخ)، زاهر توتو وفتحي محمد (الشرطة القضارف)، عثمان ميسي (الأهلي الخرطوم)، مصطفى ناجي (الموردة الخرطوم)، نصر الدين محمد (الهلال كادوقلي)، شهاب الدين صديق (الهلال الأبيض)”.

وسيتم الإعلان عن لاعبي الهلال والمريخ لاحقا لينضموا إلى تدريبات المنتخب يوم 17 مارس/آذار الجاري، وستطير البعثة برئاسة حسن برقو إلى ساوتومي يوم 19 من الشهر ذاته.