أكد سلامة مشاركتهم  المريخ يعلن سداد رسوم كأس بشأن الثلاثي 

الخرطوم : السوداني

قام رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال بسداد رسوم محكمة التحكيم الرياضية الدولية “CAS” أمس الخميس وكانت المحكمة قد قبلت استئناف النادي ضد قرار لجنة الاستئنافات بالاتحاد السوداني لكرة القدم بخصوص الثلاثي رمضان عجب ومحمد الرشيد وبخيت خميس، وطلبت المحكمة من النادي سداد الرسوم وهذا ما تم امس، وبالتالي باتت مشاركة نجوم الفريق الثلاثة لا غبار عليها خلال الفترة الماضية أو المقبلة خاصة بعد ان قبلت المحكمة استئناف النادي ضد قرار الاستئنافات وسوف يقوم النادي بتسلم الاتحاد السوداني لكرة القدم صورة من قرار محكمة “CAS” لوضعها في السيستم.