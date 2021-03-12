تأكيدا لـ السوداني وصول المعد ومدير الكرة الألماني للمريخ 

استقبل المريخ أمس الخميس المعد البدني ومدير الكرة الألماني توماس مويير قادماً من تونس، وكان رئيس نادي المريخ السيد آدم سوداكال أكمل اتفاقه مع الألماني خلال الفترة السابقة، وقد كان في استقبال مويير بمطار الخرطوم لدى وصوله المكتب التنفيذي للنادي ممثلا في أمير سفاري والمنسق الإعلامي للنادي وباشر موير مهامه مع الفريق بشكل فوري ابتدأ من مران الأحمر أمس، ويعد الألماني مدربا صاحب قدرات عالية حيث سبق له العمل في عديد من الأندية في الثلاث قارات أوربا أفريقيا و آسيا، كما سبق للألماني العمل مع المدرب التونسي السابق المسلمي قبل أن تتم إقالته رفقة الأخير وعاد إلى العمل مجددا مع التونسي خشارم قبل أن يرحل برفقته