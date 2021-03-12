مدرب تشيك السابق يتولى تدريب حراس الهلال السوداني

ظهر ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني الجديد للهلال السوداني، في حصة تدريبية خاضها الفريق أمس الأول ، باستاد الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان.

وجاء ظهور فورموسينيو بكامل طاقمه التدريبي، لكنه لم يشرف على الحصة التدريبية، التي أدارها كمال الشغيل.

وخاطب فورموسينيو اللاعبين، وطالبهم بأن يكونوا يدا واحدة ويتعاونوا مع الجهاز الفني الذي سيقدم أفضل ما عنده أثناء تدريبهم.

وقدم فورموسينيو، مدرب الحراس الجديد للثنائي محمد النور أبوجا، ومحمد عبد الله كيديابا، والذي أكد أنهما سوف يتلقيا تدريبات على أعلى مستوى من مدرب حراس عالمي كان أبرز من دربهم هو بيتر تشيك حارس مرمى تشيلسي السابق والحارس البرازيلي الشهير خوليو سيزار.

وأشرف فورموسينيو رسميا على أول حصة تدريبية للهلال امس الخميس.