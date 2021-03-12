جبريل إبراهيم يؤكد ضرورة الاستفادة المتبادلة بين الجانبين السوداني والمصري

أكد وزير المالية السوداني جبريل ابراهيم لدى لقائه، نظيره المصري على ضرورة تقوية العلاقات الثنائية وتبادل المنافع المشتركة بين الجانبين السوداني والمصري،

وأكد أن النجاحات التي تتحق في أي بلد ينعكس على الطرف الآخر.

وقال وزير المالية على هامش زيارته الى القاهرة أمس برفقة د. عبد الله، قال إنه ناقش مع وزيرة التعاون الدولي المصرية، العلاقة مع المؤسسات الإقليمية والدولية في التعامل مع برنامج الدول المثقلة بالديون وكيفية معالجة مشكلة ديون السودان.

وأشار جبريل في تصريح صحفي “لسونا” الى أن وزيري مالية البلدين تفاكرا حول إمكانية الدخول في مؤتمر باريس خلال مايو المقبل وكيفية الاستفادة من الموقف القوي لدى جمهورية مصر العربية لدعم هذا المؤتمر.

وأضاف د. جبريل أن مصر نجحت في برنامجها للإصلاح الاقتصادي من خلال تجاوز العقبات للوصول إلى المرحلة الحالية.