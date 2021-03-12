مدير قطاع التشغيل: مصفاة الخرطوم تعمل بكفاءة عالية

أعلن مدير قطاع التشغيل بمصفاة الخرطوم بمنطقة “الجيلي” المهندس محمد عبد الباقي، أن المصفاة تعمل بكفاءة عالية بعد اكتمال أعمال الصيانة بنسبة بلغت 90% من طاقتها القصوى، ويمكن أن تبلغ 100% إذا ما توفر الإنتاج الكافي لعملية التشغيل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطاقة الانتاجية اليومية من البنزين بلغت 85 الف برميل، فيما بلغ انتاج الغاز 800 طن بواقع 65 الف أنبوبة غاز يومياً، موضحاً أنها سوف تأخذ طريقها إلى شركات التوزيع وفق ما هو مرسوم من سياسات من قبل الجهات المختصة.

وقال المهندس محمد سراج الدين علي مدير قطاع الصيانة، إنّ التكلفة الكلية لعمليات الصيانة بلغت 50 مليون دولار، مشيراً الى أنه يمكن أن تغطي لمدة خمس سنوات متواصلة دون توقف، وليس عامين فقط كما عهدنا من قبل، وذلك نسبة لتوفير استيراد الاسبيرات الأصلية المطلوبة عقب رفع الحظر.

وكشف مصدر مطلع أنّ أزمة مواد الطاقة التي مرت بالبلاد مؤخراً، سوف تشهد انفراجاً بالتدرج خلال مدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام في حدها الأقصى.