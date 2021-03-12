الميرغني يُشيد بنتائج زيارة حمدوك إلى القاهرة

القاهرة: السوداني

أشاد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بزعامة مولانا محمد عثمان الميرغني، بنتائج زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى مصر، ولقائه مع كبار المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مجددا تمسكه بثوابت العلاقات السودانية المصرية، مؤكداً أنّ الدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ظل دوراً داعماً للسودان وحريصاً على تحقيق أمنه واستقراره.

ودعا مولانا الميرغني إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان ومصر وصولاً إلى إنجاز مشروعات استراتيجية مشتركة تسهم في تيسير العقبات الاقتصادية بما ينعكس إيجاباً على نجاح الفترة الانتقالية بالبلاد وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة.

وقال القيادي بالحزب الاتحادي، حاتم السر، إن نجاح زيارة حمدوك لمصر يقف شاهداً على تطور العلاقات بين الخرطوم والقاهرة ووصولها الى درجة عالية من التنسيق بين الحكومتين، مشيراً إلى أن السودان ومصر تربط بينهما العديد من المصالح والقضايا المشتركة، مؤكداً رضاء الحزب ودعمه لهذا المسار الجيد.