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بالفيديو| المؤتمر الصحفي لوزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق للسعودية ومصر

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By alsudani 0
alsudani
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