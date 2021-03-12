بالفيديو| المؤتمر الصحفي لوزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، حول زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق للسعودية ومصر أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani Last updated 12 مارس, 2021 7:16 م - 0 https://www.alsudaninews.com/ar/wp-content/uploads/2021/03/1615569017954.mp4 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)