تعرُّض الموقع المُستلم حديثاً من “يوناميد” بمنواشي للتخريب والنهب

نيالا: محجوب حسون

أشار مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء علي حسب الرسول إلى سيطرة القوات النظامية على مقر “يوناميد” بمنواشي، الذي تعرّض للنهب والتخريب، لافتاً إلى استرداد المنهوبات، ولفت حسب الرسول (للصحفيين) إلى أن سبب النهب تسلُّل المخربين للموقع بسبب خلل من اللجنة المكلفة بحماية المقر لعدم حسم الخلاف بين أهالي منطقتي مرشنج ومنواشي، ولم تقدّر حجم الأمر في توزيع منافع المقر للمنطقتين، وأكد حسب الرسول القبض على عدد من المتهمين، ومواتر (تكاتك) وعربات كارو محملة بالمُقتنيات وتم فتح بلاغات في مُواجهتهم، وأشار إلى أنهم منعوا استخراج أي شيء وتم إيقاف اللجنة من ممارسة مهامها.

وبحسب مصادر مطلعة من المنطقة، فإن الاعتداء والتخريب حدثا نتيجة اختلاف بين أهالي منواشي ومرشنج بسبب المولدات، ومنهم من نادى بتخريب الموقع حتى لا تقام فيه كلية لتنمية المجتمع.