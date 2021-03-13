ضبط عملات إيرانية وصينية وتركية بعد عزوف تجار العملة عن تداول الدولار

الخرطوم: محمد أزهري

قالت تقارير أمنية رصدتها (السوداني) إن السلطات ضبطت عملات أجنبية جديدة تتداول في السوق السوداء بالخرطوم.

وكشفت المصادر عزوف تجار العملة والسريحة عن تداول الدولار في السوق الموازي منذ تحرير سعر صرف الجنيه، لكنها قالت إن السلطات ضبط تجار عملة يتداولون عملات أجنبية جديدة على السوق، أبرزها العملات (الإيرانية – الاندونيسية – الصينية – الباكستانية – اليمنية – الجزائرية – الليبية – التركية والكورية).

وأوضحت المصادر أن الرقم المضبوط كبير ودون بشأنه بلاغ تحت قانون النقد الأجنبي بشرطة المجتمعية بالخرطوم.