بعد تحقيق لـ(السوداني) وزير التنمية الاجتماعية يجمد العمل بلوائح تنظيم العمل الطوعي

الخرطوم: ياســــــر الكردي

أصدر وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، قراراً عطَّل بموجبه اللائحة التي أصدرتها وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية (السابقة) لينا الشيخ، بتاريخ الأول من فبراير 2021م، ونصَّ القرار على تجميد العمل بلوائح تنظيم العمل الطوعي والإنساني للعام 2021م على أن يتم الاستمرار في العمل بلوائح 2013م لحين التوافق حول لوائح العمل الطوعي والإنساني بما يضمن مشاركة جميع شركاء العمل الإنساني.

وكانت (السوداني) قد أثارت تلك القضية، في تحقيق نُشر قبل أيام، أكَّد خلاله عاملون في المجال أنَّ الوزيرة استبدلت لائحة (سيئة) صدرت في عهد (استبدادي) بأخرى (أسوأ) منها صدرت في ظل حكومة ثورة، لجهة انها كبَّلت عمل المنظات؛ وبالمقابل أغرقت الحكومة في تفاصيل تعجز عن متابعتها.