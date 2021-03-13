(السوداني) تكشف أسباب إقالة وكيل وزارة الثروة الحيوانية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

تحصلت ( السوداني) على تفاصيل أسباب إقالة وكيل وزارة الثروة الحيوانية عادل فرح ادريس من منصبه بموجب قرار أصدره رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك أمس الاول الخميس.

وقالت مصادر مطلعة لـ(السوداني) إن إقالة الوكيل تمت لاسباب عدة ابرزها الفشل الإداري والمحاسبة للمسؤولين في مشكلة إرجاع بواخر المواشي، التي بلغت ٤٤ باخرة في عهده، دون محاسبة اي جهة، وتسببت في اضرار للبلاد، وعدم التخطيط الجيد لتجاوز ملف إيقاف الصادر، مع السعودية، بجانب قضية مخالفة صادر إناث الابل، حيث وجه النائب العام بتحويل بلاغ صادر الإناث الى نيابة الفساد .

واضافت المصادر :” : هنالك إشكالات داخلية وغياب رؤية لحلها، مثل التعامل مع الكوادر المؤهلة وإيجاد معالجات لمشكلات الوزارة المختلفة.