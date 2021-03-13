موسى هلال: خرجنا بنصر حقيقي ونعرف قضيتنا

الخرطوم : السوداني

قال الزعيم الأهلي موسى هلال، إنهم خرجوا من المعتقل بانتصار حقيقي ولن نسمح لمن يريد التغلغل في وسطهم لزرع الفتنة والتفرقة والكراهية، مؤكداً أن الذين فقدوا في أحداث مستريحة هم أبناء لأسرة وأحدة وأضاف :” لا أريد الدخول في العمق والذين يعرفون تفاصيل هذا الموضوع قلة، واولادنا الذين فقدوا في مسترحية ونحن الذين كنا في المعتقل جميعنا ضحية لعمل مسموم والذين قاموا بهذا الفعل ارادوا تصويبه فينا وتفرقتنا وقد احتملنا كل ما أصابنا واعتبرناه ضريبة وفداء لأهلنا”.

ومضى هلال قائلاً :” الذين يسوِّقون لخلاف ذلك لا يدركون علاقة القبيلة واسمحوا لي بذكر القبيلة رغم أننا لسنا من دعاة القبلية ولكن لان الموضوع كان يخصنا في البيت الضيق كرزيقات “.

وقال هلال، عبر فيديو مباشر امس، بث على صفحة تجمع أبناء غرب السودان الحر، أثناء مخاطبته حشداً احتفالياً بمناسبة اطلاق سراحه بمنزله بالخرطوم:” احتملنا كل ما أصابنا لنعطيهم المساحة ليفهموا بعد القضايا وألا يسمحوا لأي كان بالتغلغل وسطنا وزرع التفكك بداخلنا ليوصدوا الباب أمامه”.

وأضاف : “ونسبة لذلك نقول لكم شكراً جزيلاً ونحن نعرف قضيتنا من اين تبدأ وكيف تسير والى اين تنتهي ومهما كلفنا لا يمكن ان نترك الفرصة للذي يريد أن يزرع في وسطنا تفرقة أو فتنة او كراهية، لاننا مجتمع مثله ومثل مجتمعات السودان الاخرى” .