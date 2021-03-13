استئناف أعمال الطرق والمشاريع التنموية بجنوب كردفان

الخرطوم : السوداني

كشف والي ولاية جنوب كردفان، د. حامد البشير إبراهيم عن عدة تفاهمات أجراها بالخرطوم لإقامة عدد من المشاريع التنموية والخدمية بالولاية، شملت شركة المك نمر العاملة في مجال الطرق والجسور لتكملة صيانة الطريق القومي الأبيض الدلنج كادقلي، وصيانة طريق الدلنج – هبيلا الذي بلغت تكلفته حوالى (230) مليون جنيه بجانب طريق أبو كرشولا – سدرة بجبل الدائر الرابط لمحلية الرهد بشمال كردفان، لافتا إلى مناقشة مشكلة الطريق الدائري لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا تواصله مع شركات الاتصالات لمعالجة الشبكات خاصة مناطق المثلث بالقطاع الشرقي.

وقال إنه توصل مع إدارة البنك الزراعي لوضع خطة استراتيجية، اشتملت على فتح أفرع له بمحليتي التضامن والليري، مؤكداً التزام الحكومة بتهيئة البيئة للعاملين لحيوية المنطقتين، مشيراً إلى أنه قام بإبرام اتفاقيات مع مفوض العون الانساني والمنظمات الدولية والوطنية لدعم الجمعيات بمبلغ (300) ألف دولار و25 مليون دولار للمشروعات، فضلا عن جهوده في توفير الدعم لجبر الضرر وتوفير مشروعات للأسر التي تضررت في الفترة الماضية إبان الصراع والنزاع القبلي بكادقلي.