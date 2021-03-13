لجان فنية لإعادة صياغة قوانين التجارة والتعاونيات والاستيراد

الخرطوم : السوداني

كشفت وزارة التجارة والتموين، عن عزمها المضي في طريق الإصلاح القانوني بما يواكب المستجدات على الصعيد الداخلي ومتطلّبات التجارة العالمية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة التجارة والتموين، حسن ابن عوف، إنّ الإصلاح القانوني يأتي لمواكبة متطلّبات المرحلة الانتقالية في الاستقرار الاقتصادي وفرض هيبة الدولة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة للعمل التجاري بالبلاد.

وأوضح أن الإصلاح القانوني، يشمل تشكيل عددٍ من اللجان الفنية لإعادة صياغة قانون تنظيم التجارة للعام 2021 وقانون الحركة التعاونية وسجل المصدرين والمستوردين.