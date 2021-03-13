مخرج برنامج (يلا نغني): موسمنا أفرد مساحة للمبدعين الراحلين تكريماً وخصصنا مقعداً للواعدين

الخرطوم:محاسن أحمد عبدالله

كشف المخرج المعروف عادل إلياس عن أهم ملامح النسخة الرابعة من البرنامج الرمضاني (يلا نغني) الذي يقدم في قناة الهلال:(البرنامج في نسخته الرابعة يختلف عن النسخ السابقة وأهم ملامح هذا الموسم خصصنا مقعداً للاصوات الواعدة التي لم تجد مساحتها وحظها في الأجهزة الإعلامية وصنعت أجهزتها من خلال السوشيال ميديا والمنتديات ،وتم اختيار مجموعة من الفنانين ووزعت بينهم الحلقات حسب طبيعة البرنامج لانه في هذا الموسم فقدنا عددا كبيرا من المهتمين بصناعة الاغنية من شعراء وموسيقيين لذا أفردنا لهم مساحة حتى نقدم ولو جزءا بسيطا من مسيرتهم الابداعية تكريما وعرفانا لان السائد في بلدنا عدم الالتفات لمبدعينا إلا بعد رحيلهم من بينهم عبدالكريم الكابلي وعبدالقادر سالم.)

(تفاصيل أوفي ضمن سياق ينشر لاحقا )