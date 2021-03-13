غنى للوطن والحبيبة أبوعركي البخيت يعانق جمهور مدني بمرسال الشوق

ودمدني : عمران الجميعابي تصوير: علاء الدين حمزة

بعد غياب دام لسنوات الموسيقار الفنان أبوعركي البخيت يعانق جمهور ودمدني بحفل غناء ساهر بمسرح القاعة الدولية بجامعة الجزيرة في ختام فعاليات أسبوع التحول الديمقراطي فغنى عركي للوطن تعالوا نغني غنى الايام الجاية كتير نفرح بيها سما السودان وغنى للحبيبة انا بحكي ليكم عن حنانا مرة عنا عن هوانا فرحت كل الحزانى وغنى للجمال بمرسال الشوق ياالكلك ذوق أغشى الحبان في كل مكان قول ليهم شفنا جبل مره وعشنا اللحظات حب ومسرّه بين غيمة تغازل كل زهرة وخيال رمانة على المجرى فغنى عركي للوطن والحبيبة والجمال في ليلة مميزة بعد آخر ظهور له في حفل غنائي بميدان الاعتصام أمام القيادة وقال البخيت خلال مخاطبته جمهوره المتعطش لاطلالته أن اعتصام القيادة الباسل كان يمثل الوطن بتنوعه في الحراك الثقافي والسياسي.

لوعندك خت ماعندك شيل

آخر حفل جماهيري لابوعركي كان في ميدان الاعتصام وقال ابوعركي خلال مخاطبته الحفل الساهر الذي شرفه والي ولاية الجزيرة د عبدالله إدريس ومدير جامعة الجزيرة بروفيسور محمد طه يوسف الأمين ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د. صديق الهادي وهيئة محامي دارفور ومعهد السودان للديمقراطية ود. الحاج وراق صحيفة الديمقراطي ولفيف من الفعاليات الثورية وجمهور ابوعركي بجامعة الجزيرة ومدينة ودمدني

ان اعتصام القيادة كان يمثل تحولا ديمقراطيا حقيقيا محذرا من عدم التفريط في الاعتصام الذي مثل الدولة الحقيقية للسودان بكل تنوعها وسحناتها بأمنها وتكافلها الذي جسدته رمزية الشير لوعنك خت ماعندك شيل وأضاف دايرين سودان موحد ومتحد عركي أشار لحدوث منعرجات في مسار الثورة الحقيقية قائلا ثورة الشباب ( مابخليها تروح ساكت) وذهب يسترسل في الحديث قائلا اللي مابسوي وغرقان ملطخ بالوحل.. داير يعيد الكرة تاني ويصعد في طوق النجاة..

والثورة طوف مكرب بوعي الشباب الحر.. وهامات الرجال الغر ونبض الحياة كاسح وشاقي بحر التيه.. تحتو العقارب والتماسيح تحتو البدس السم ويكتل جنانا ولايبالي.. وشدد على ضرورة سماع الرأي وتقبل الآراء للدفع بالوطن الى الامام عبر الحوار ونعترف بان الوطن يعاني.

في حضرة الوطن

ابوعركي البخيت تغنى كما لم يغن من قبل تفاعل معه الجمهور المتعطش فغنى للوطن رائعة رفيقة دربه الراحلة د. عفاف الصادق تعالو نغني غني الايام الجاية كتير ونفرح بيها سما السودان.. تعالو نلم ألوان الطيف ألفي الخرطوم أبناء شعبي والفي ام درمان.. ثم أعقبها بأغنية المسؤولية التي صاغ كلماتها شاعر جمهورية الحب إسحاق الحلنقي:

كل زول بحمل رسالة أمينة صادقة بعيد مداها

يعرف التاريخ بيحسب

كل خطواتو المشاها والحدود الفاصلة هي

يبقى عندنا مسئولية

اسمعوا مني الوصية

لازم نبني نعمل والعمل في حد ذاتو للبيشعر مسئولية.

لترتفع معها البيارق فوق من الجمهور وتوشح الجماهير الفنان ابوعركي بعلم الاستقلال.

عن الحبيبة

ابوعركي البخيت غني للحبيبة برائعة الراحل الشاعر الصحفي سعد الدين إبراهيم: عن حبيبتي انا حاحكي ليكم

ضل ضفايرا ملتقانا

شدوا أوتار الضلوع

انا بحكي ليكم عن حنانا

وعن الخوف في ذياع الحب غني ليها بخاف اسأل عليك الناس

وسر الريده بينا يذيع

اخاف أكثر كمان ياغالي

من أيدي انت تضيع

واعيش بعدك حياتي جفاف.

ثم تغني ليها ياقلب وكان الختام بسهرنا الليل وكملنا

ليسدل الستار علي ليلة من ليالي ودمدني الجميلة في حب الوطن والحبيبة والجمال.