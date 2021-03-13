قدم مردوداً فنياً جيداً المريخ يهزم السلاطين بثلاثية توني وماتوكس

الخرطوم : السوداني

حقق المريخ فوزاً مهماً على ضيفه مريخ الفاشر بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي جرت بين الفريقين عصر أمس بملعب الهلال بامدرمان.

ويدين المريخ بانتصاره الى محترفيه الثنائي ماتوكس الى جانب النيجيري توني اللذين قدما مستوى فنياً رفيعاً في المباراة وتمكنا من الوصول الى شباك مريخ الفاشر.

وبكر المهاجم النيجيري بالهدف الاول للمريخ بعد ان اخترق دفاع السلاطين وبذل مجهوداً مهارياً رائعاً في الدقيقة 36 من الشوط الاول.

وسيطر المريخ عقب الهدف على مجريات اللعب خاصة في ظل المردود الفني الجيد الذي قدمه لاعب الوسط عمار طيفور الى جانب المحترفين الأجانب.

ومن كرة بذل فيها المحترف النيجيري توني مجهودا كبيرا استطاع به ان يدخل الى منطقة جزاء مريخ الفاشر قبل ان يبادر بتمرير الكرة الى الجامايكي ماتوكس الذي لم يتوان في وضعها بالشباك.

واستمر تالق لاعبي الاحمر في المباراة حيث مرر النيجيري المتالق توني كرة الى زميله بكري المدينة الذي من جانبه حولها بشكل سريع الى الجامايكي ماتوكس الذي سجل الهدف الثالث للاحمر والذي انتهت عليه المباراة.

وقدم المريخ مباراة جيدة من حيث المستوى الفني تحت انظار مدربه الانجليزي كلارك وطاقمه الفني المعاون.