الهلال يتخطى هلال كادوقلي برباعية وينفرد بصدارة البطولة المحلية 

اكتسح الهلال ضيفه هلال كادوقلي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين عشية أمس بالجوهرة الزرقاء، وتقدم الهلال مبكرا في شوط اللعب الاول بواسطة محمد عبد الرحمن ، وعزز اللاعب نفسه من تقدم الهلال من علامة الجزاء ومن ثم أضاف عيد مقدم الهدف الثالث لصالح الهلال وفي الشوط الثاني نجح محمد عبد الرحمن في إضافة الهدف الرابع للهلال والثالث له في المباراة (هاتريك).

بالنتيجة وصل الهلال للنقطة رقم (34) في صدارة ترتيب المنافسة.

هذا وسيفتح الهلال اعتبارا من اليوم ملف مباراة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.