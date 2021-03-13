السودان يستضيف بطولة U17 ويشارك لأول مرة بمنتخب الكرة النسائية في سيكافا 

وصل إلى الدار البيضاء في المملكة المغربية بالسلامة وفد الاتحاد السوداني لكرة القدم، المشارك في فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للكرة CAF، والمتمثل في البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس نصرالدين حميدتي نائب رئيس مجلس الإدارة، ووجدا استقبالا عالي المستوى من طاقم سفارة السودان بالمغرب ممثلا في القائم بالأعمال عبد الرحيم ضو البيت والمستشار معتصم عبد الغفار..

ومدير العلاقات العامة الدكتور محمد عبده، بجانب مسئولي البروتوكول في الكاف، ولبى الوفد دعوة السفارة، وسجل زيارة إلى مقرها، وحرص تمثيل السفارة على مرافقة الوفد حتى فندق سوفتيل في الرباط..

وشارك شداد وحميدتي في اجتماع كونغرس سيكافا الذي انعقد بفندق سوفتيل مساء الخميس 11 مارس 2021م، وفيه تم مناقشة الكثير من القضايا الخاصة بكرة القدم في منطقة شرق ووسط افريقيا CECAFA، وتطرق تمثيل السودان إلى الكثير من التفاصيل الخاصة بالمشاركات والمستحقات والتعامل مع البعثات، وتم التأمين على استضافة السودان لبطولة تحت 17 سنة لمنتخبات سيكافا المقررة في أكتوبر المقبل، كما أمن على مشاركة منتخب كرة القدم النسائية لأول مرة في النسخة القادمة..

المهندس نصرالدين حميدتي أشاد بطاقم سفارة السودان في المغرب وما وجدوه من كرم وحفاوة، وامتدح أيضا مخرجات اجتماع كونغرس سيكافا الذي تم بحضور كل رؤساء اتحاداتها عدا إريتريا، وقال إن التنسيق كان كاملا بين أعضاء الاتحاد الإقليمي فيما يلي انتخابات المكتب التنفيذي للكاف التي ستقام يوم الجمعة في الرباط، وكذلك تقسيم استضافة بطولات المنتخبات والأندية وكرة القدم النسائية في إقليم سيكافا.