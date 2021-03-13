بالصور.. رواد مواقع التواصل يحتفون بجندي بالقوات المسلحة يسد النقص في المعلمين أثناء رباطه بالحدود الشرقية

الخرطوم: السوداني

احتفى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، بصور أحد جنود القوات المسلحة يقوم بسد النقص في المعلمين، بإحدى المدارس النائية، أثناء رباطه بالحدود الشرقية.

وظهر (مطر احمد مطر) من ضمن افراد القوات المسلحة الموجودة حاليا في أقصى الحدود الشرقية، يساعد في سد النقص الموجود في الأساتذة بمدرسة (ودعاروض الأساسية) ويحث الطلبه على التعليم، ولاقت مبادرته إعجابا واسعا على منصات التواصل.

وقالت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على فيسبوك : فرد الاستخبارات مطر أحمد مطر، جندي باسل من جنودنا الأماجد يدرّس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة ود عاروض الأساسية في الفشقة، موجود ضمن قواتنا التي تقوم بواجب تحرير الأرض وتأمين الحدود يساعد في سدّ النقص في كادر المعلمين).