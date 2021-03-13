أحمد مختار يعلن العصيان على سوداكال ويكشف الحقائق

الخرطوم: السوداني

اتهم الناطق الرسمي بالمريخ أحمد مختار، رئيس النادي آدم سوداكال بعدم اتباع النهج الإداري والمؤسسي، وقال انهم لاحظوا ان سوداكال بعيد عن العمل المؤسسي ويحبذ العمل الفردي، واجتماعات مجلس الإدارة غائبة لمدة خمسة أشهر وهذه مخالفة واضحة للقانون.

وقال رغما عن ذلك كنا نتناقش في اجواء اخوية حتى يتم تطبيق القانون والعمل المؤسسي لكن دون جدوى، معلنا التوقف عن العمل في ظل ما يحدث.

واشار احمد مختار الى ان سوداكال كان دائم الاجابة عليهم بأنه يتواصل مع الجميع بالهاتف وهو الأمر الذي رد عليه هو شخصيا بأنه غير كاف، حيث اشار لغياب لمناقشة الميزانيات وأوجه صرف ميزانية ٢٠١٩ تحديدا والتبرعات، وكذلك تقرير التسجيلات وحافز كاف الخاص بالتأهل للمجموعات وكل هذه ملفات لا تقبل النقاش عبر الهاتف بالإضافة إلى تعيين راع ورئيس فخري للنادي والأموال التي تبرع بها الأخير، وكذلك إقالة الجهاز الفني وتعيين شخصيات أخرى كل هذه ملفات كان ينبغي ان يتم الاجتماع فيها والنقاش حولها.

وشدد أحمد مختار بأنه كان دائم الحديث حول الملاحظات التي ذكرها آنفاً، ولكنه شعر بأن رئيس النادي سوداكال لا يرغب في ذلك، ولذلك كان القرار من جانبه هو التوقف، خاصة وأن هناك مسؤولية قانونية وادارية نحن مسؤولين عنها تجاه عدد من الملفات، وبالتالي لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة ومن المفترض ان يتوحد المجلس، حتى الشخصيات على الجانب الآخر لا بد ان يتم التوحد معها ويتعامل الرئيس بمسؤولية أكبر ويجلس مع الجميع ويطرح جميع الملفات، خاصة تلك المتعلقة بالجانب المالي والإداري حتى تتم إجازتها والتعامل معها بشكل قانوني.

ولفت أحمد مختار الى ان التجاوزات مازالت مستمرة، حيث يمضي رئيس المريخ في طريق تسجيل لاعبين دون المشورة الفنية ولا حتى الاتفاق الإداري داخل المجلس، وأبرزها ملف تسجيل اللاعب كرشوم الذي تم دون اي انعقاد اجتماع مجلس إدارة النادي، لافتا ان الملف المالي به ضبابية للغاية وكذلك بقية المصروفات في ملف التسجيلات المجلس لا يعلم بها شيئا.

وطالب بضرورة الالتزام بخارطة فيفا وأبرزها قيام الانتخابات لاختيار مجلس جديد في ابريل القادم كأقصى مدة.

وكشف أحمد مختار عن الدفع بمقترح من أجل القيام بفترة انتقالية تقودها المجموعة الموجودة الآن وذلك حتى يتم التحضير والتجهيز للجمعية العمومية لمزيد من الحيادية وتكافؤ الفرص، على أن يتم الاعلان بشكل واضح من جميع أعضاء المجلس الحالي وعدم الترشيح خلال الانتخابات القادمة، مبيناً أنهم قدموا نصيحة لآدم بما ذكر ولكنه يبدو انه متردد، أما البقية موافقون.

وقطع أحمد مختار بتأثير الخلافات والانشقاقات بالنادي على ملف العضوية وهو واحد من أهم الملفات مما كان له بالغ الأثر في تأخير قيام الجمعية العمومية أكثر من مرة.

وحث مختار، الجميع على ضرورة تدارك الموقف بفريق الكرة، وقال صحيح ان النتائج في المباريات الماضية بالبطولة الأفريقية لم ترضِ الجميع ولكن يمكن تدارك الموقف فيما تبقى من مباريات.

وأعلن أحمد مختار في ختام تصريحاته عدم رغبته في الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي القادمة، مؤكدا استعداده لخدمة الكيان من الخارج، وجزم بأنه على استعداد كذلك لتقديم استقالته خلال الوقت الحالي إذا كانت تخدم وتحل مشكلة المريخ الموجودة.