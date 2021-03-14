عودة نشرة الأخبار بلغة الإشارة الشهر القادم.. نون نقد: النشرة حققت متابعة واسعة وسط الصم

الخرطوم: كوكتيل

تعاود إدارة الأخبار بالتلفزيون القومي تقديم نشرة الأخبار المترجمة بلغة الإشارة لشريحة الصم بداية من إبريل القادم بعد توقف دام لعدة شهور لتوقف البث من استديو الاخبار الرئيسي لغرض تركيب استديوهات جديدة مجهزة باحدث ماتوصلت اليه التكنولوجيا في مجال الاستديوهات والذي يأتي في اطار مشروع تطوير تلفزيون السودان بدعم من المعونة الامريكية والذي استهدف استديوهات التلفزيون كمرحلة اولى ثم الاذاعة انطلقت البداية بتركيب استديو الاخبار بالتلفزيون.

هذا وقالت نون نقد مذيعة لغة الاشارة بالتلفزيون القومي ان عددا كبيرا من شريحة الصم يطالبون بعودة ترجمة الاخبار بعد ان اصبجوا متابعين جيدين لنشرة التاسعة مساء.