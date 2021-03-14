استعراض قوات الحركات المسلحة في الخرطوم

ليس هناك من مبرر، سياسي أو أمني أو عسكري، لدخول جحافل قوات الحركات المسلحة إلى العاصمة الخرطوم، أو أي مدينة في الطريق إليها، فمن حيث المبدأ ذلك يمثل انكشافا أمنيا وعسكريا خطيرا للغاية، كما أنه يعكس فوضى كبيرة في العقل السياسي والأمني في البلاد.

ليس ممكنا أو مسموحا لهذه القوات أن تدخل حتى محيط العاصمة، وما حدث إنما يأتي في سياق أن السلطة “طيبة جدا” بمعنى ساذجة جدا لتسمح في ظل وجود الأسلحة العسكرية للجيش بهذا الدخول الاستعراضي غير المفيد لأمن الوطن ومواطنيه سواء في عاصمة البلاد أو أصقاعها المختلفة.

قادة تلك الحركات وقعوا اتفاقية الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق جوبا لسلام السودان، وهذا يكفي بأن تبقى حيث كانت إلى أن يبدأ إنفاذ الترتيبات من خلال اللجان المشتركة بين القوات المسلحة وقادة الأجهزة العسكرية التابعة للحركات، أما أن يتم الأمر بهذه العشوائية فذلك انحراف عن السلام ومقتضياته.

لو أن الجيش لم يسمح بدخول تلك الجحافل إلى الخرطوم، فما الذي كان سيفعله قادة الحركات؟ لا يمكنهم النكوص عن اتفاق سلام جوبا، ولا يمكنهم إطلاق الرصاص حتى في الهواء، ولا يمكنهم أن يهدموا اتفاق السلام لمجرد منع قواتهم من دخول الخرطوم فيما يوجد قادتها يبحثون المسارات السياسية لعملهم والعسكرية لهذه القوات.

الزعيم أندروبوف الذي تولى أمر الاتحاد السوفيتي بعد وفاة برجينيف وأصبح الأمين العام للحزب الشيوعي، كان ناصحا جدا في قيادة بلد ضخم مثل بلده، ومما يوثر عنه قوله إن أي سلطة هي أداة، مجرد أداة، لإحداث حركة معينة.. وفي مراحل الانتقال في حياة المجتمعات، شعوبا أو أمما، فإن التركيز يكون في بعض الأحيان، ولأسباب طارئة ومؤقتة، ضرورة تفرضها أو تقتضيها ظروف التحوّل، والخطر يحل عندما يصبح تركيز السلطة مطلوبا في حد ذاته.

كانت شخصية هذا الرجل قوية جدا، ولعل جملته الأخيرة حول الخطر في مرحلة انتقال الشعوب، تفيد في النظر إلى كل أولئك الذين يرغبون في السلطة بكل هذا الإلحاح والشدة، فهم يضعون البلد بالفعل في حالة الخطر لأنهم يبحثون تركيز السلطة لديهم، وهي مطلوبة لأن الرسائل التي يتم إرسالها لأهل السودان من استعراض الخرطوم تؤكد ذلك.

السذاجة الكامنة في العقل السياسي الذي يتحدث بمنطق الغابة هو أن من يملك السلاح يمكنه أن يُملي أو يفرض سياساته وآراءه، فالحركة الشعبية رغم جهود التنظير الواسعة لديها في العمل السياسي ليست لديها فكرة ناضجة بعد عن كيفية تكوين الجيش الوطني رغم أنه امتداد لقوة دفاع السودان منذ نحو مائة عام، لذلك حين تطلب بأن يكون الجيش وطنيا ديمقراطيا، لا بد وأن تتحسس رأسك عن المقصود بهذه الإنشاء السياسية الفطيرة.

إدخال الجيش في متاهة الديمقراطية التي لم تنضج أبدا إنما هي محاولة معقدة لإضعافه لصالح مثل هذه القوات التي يمكن أن تتشكل في الظلام كمليشيات يعرف الجميع أنه يمكن أن يكونها أي مجموعة سياسية انتهازية عجزت عن الوصول إلى السلطة في الخرطوم بطريقة سياسية ديمقراطية أو عسكرية.

فيما يتعلق بالمبررات التي يسوقها قادة الحركات لوجود قواتهم في الخرطوم بأنها موجودة لحماية اتفاق السلام الذي تم توقيعه بين الحكومة والحركات المسلحة، فذلك لا يعدو أن يكون جزءا من إفرازات ذات العقلية التي أدمنت الحرب ولم تعد تشعر بالسلام أو تتذوقه، فهذه القوات لن تحمي الاتفاق أو تجعل هذا القائد أو ذاك متسلطا في الخرطوم لمجرد أنه يملك الألف والثلاثة آلاف من القوات.

إذا كان هناك دمج وفقا للترتيبات الأمنية يتم فيه تأهيل هذه القوات وجعلها أكثر احترافية، فالأهم من ذلك تأهيل قيادات تلك الحركات سياسيا حتى تستوعب المسار الديمقراطي ومقتضيات العملية الديمقراطية، فبمجرد توقيع اتفاق السلام مع سلطة انتقالية يعني دمج هذه الحركات في العملية السياسية دون مزايدات.

اتفاق سلام جوبا لم يتم توقيعه مع سلطة محاربة مثل النظام السابق حتى يتحسس كل قائد عسكري سلاحه عند كل سوء فهم أو رغبة في أن يكون نافذا ومؤثرا في السلطة السياسية، ذلك الاتفاق يجعل الجميع يعملون بذات الفكرة الديمقراطية التي تجعل كل عسكري فردا في الجيش الوطني الموجود أصلا، وكل قائد سياسي يبذل جهدا لإقناع القواعد الشعبية بقيمة دوره السياسي.

كل حديث لمنظري الحركات حول الجيش الوطني والدستور والديمقراطية في هذه المرحلة، إنما هو استهلاك سياسي وتكرار لأحاديث الهامش إياها، ينبغي التوقف عنه، والانتقال مع الناس إلى مرحلة سلمية أكثر نضجا واستيعابا لمطلوبات النمو والتنمية الوطنية، أو بمعنى آخر يكفي تضليلا، فهذه البضاعة كاسدة ورديئة لم تعد تصلح لأنه ليس من سلطة عدوة موجودة حاليا. كلما أمعن قادة الحركات في استعراض قواتهم، فذلك يعني أنهم ليسوا جزءا من المنظومة السياسية والعسكرية ويفضلون ممارسة رذيلة التمرد إن لم يحصلوا على سلطتهم وفقا للقواعد الديمقراطية، وأنهم بحاجة إلى تأهيل سياسي ودستوري يجعلهم أصحاء عقليا ليدركوا أن الواقع تغير، وأنهم ينبغي أن يتغيروا.