بعد اكتمال التحري فيها.. النيابة العامة تُودِع عدداً من قضايا الرموز السابق لدى المحاكم

الخرطوم: السوداني

أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم اليوم الأحد، عدداً من قضايا رموز النظام السابق بعد اكتمال التحريات فيها.

وقال تعميم صحفي من النيابة اليوم الأحد، من أبرز تلك القضايا البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠١٩م والمتعلق باستخصاص هيئة النقل النهري، والمتهمون فيه علي محمود عبد الرسول والزبير احمد الحسن وآخرون، والبلاغ رقم ٧٨/ ٢٠١٥م والمتعلق بقضية التصرف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو)، والمتهمون فيه الزبير احمد الحسن وآخرون، فضلاً عن البلاغ رقم ٣٦/ ٢٠٢٠م والمتعلق بقضية مصنع سكر مشكور، والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون، والبلاغ رقم ١٠٨/ ٢٠١٩م والمتعلق بقضية بنك النيل، والمتهمان فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل.