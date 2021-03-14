نيابة مكافحة الإرهاب تدفع بـ(34) بلاغاً للمحكمة المختصة

الخرطوم: السوداني

دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (34) بلاغاً للمحكمة المختصة.

وقال تعميم صحفي من النيابة العامة اليوم الأحد، إن البلاغات تتعلّق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير.

وأشارت إلى صدور أحكام قضائية لعدد منها بالإدانة تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي والمادة ٥ من قانون تنظيم التعامل بالنقد.

في وقت، أحالت فيه البلاغ بالرقم ٣٥/ ٢٠٢١م تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمادة ٣٢ من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة ٢٠١٥م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م تحت المادة ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.