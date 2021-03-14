الهلال يؤدي مرانه الرئيسي لبلوزداد اليوم

يؤدي فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء اليوم بملعبه في أم درمان الحصة التدريبية الرئيسية استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري عصر بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال إفريقيا، حيث يخطط الجهاز الفني للهلال لوضع الخطط التكتيكية اللازمة للمواجهة الافريقية التي يتوقع أن يلعبها الهلال بطابع هجومي لتحقيق اول انتصار في المجموعة التي تبدو فيها حظوظ صن داونز الجنوب إفريقي فيها الأوفر للتأهل كمتصدر للمجموعة بعد ابتعاده (7) نقاط عن اقرب منافسيه.

وبدأ الجهاز الفني للهلال في دراسة شباب بلوزداد الجزائر عن طريق محلل الاداء الجديد صحبة الطاقم الفني حيث يسعى ريكاردو فورموسينو للوصول للتوليفة النموذجية التي سيخوض بها لقاء الثلاثاء.

في المقابل ينتظر أن تصل بعثة شباب بلوزداد الجزائري للخرطوم اليوم حيث سيجري الفريق مران في العاصمة الخرطوم قبل اداء المناورة الختامية في الجوهرة الزرقاء مسرح مواجهة الثلاثاء.