بعثة المريخ تصل تنزانيا والمنافس يبدأ وضع العراقيل

وصلت بعثة فريق الكرة بنادي المريخ للعاصمة التنزانية دار السلام قادمة من أديس أبابا برئاسة عضو مجلس الإدارة الأستاذ عمر محمد عبدالله وتضم بعثة الأحمر “41” فرداً من بينهم رئيس البعثة من جانب الاتحاد السوداني لكرة القدم مدثر سبيل. ولدى وصول بعثة الفريق لمطار دار السلام كان في استقبالها قنصل السودان بتنزانيا عصام الدين عبد الرحيم طاقم قنصلية السودان بدار السلام إضافة لعدد من أبناء الجالية السودانية بتنزانيا، وقد وجدت البعثة استقبالاً سيئاً للغاية من جانب نادي سيمبا الذي رفض التعامل بالمثل فيما يتعلق بتأشيرات الدخول التي قام بها المريخ لدى زيارة سيمبا للسودان ، وامتد التعامل السيء في التعنت الكبير في تكملة إجراءات دخول البعثة للعاصمة دار السلام مما جعل الفريق ينتظر لأكثر من ساعتين بمطار دار السلام، وعقب الفراغ من عمل تأشيرات الدخول التي تكفل بها نادي المريخ لطاقم بعثته توجهت البعثة لفندق ” Blue Sapphire ” القريب من المطار ومن المتوقع أن يقوم النادي بطرح ما تم من عراقيل في الاجتماع الفني الذي يسبق مباراة الفريقين يوم السادس عشر من شهر مارس الجاري، وخلدت البعثة في امس الى الراحة التامة على أن يتدرب الفريق اليوم الأحد.