تفاصيل مثيرة عن قضيته هل يتخلص ( سوداكال) من قائد المريخ ( أمير كمال).؟ (السوداني) تورد التفاصيل الكاملة.. انقسام بشأن اللاعب ومقربون يدافعون عن الكابتن

الخرطوم : السوداني

وصلت العلاقة بين رئيس المريخ آدم سوداكال وقائد الفريق امير كمال الى طريق مسدود خلال الأيام الماضية وهو ما جعل الأول يسارع في إصدار قرار فوري بإيقاف قائد الاحمر وتحويله الى لجنة التحقيق في خطوة وصفها كثيرون بأنها مقدمة للتخلص من أمير كمال.

ورغما عن التكتم حول ما يجري بين رئيس المريخ وأمير كمال الا أن ( السوادني) استطاعت الحصول على معلومات متطابقة عن ما يحدث.

وبحسب مصدر إداري موثوق فإن الخطوة التي أقدم عليها رئيس المريخ بتحويل اللاعب امير كمال الى التحقيق جاءت بناءً على معلومات وردت إليه تشير الى أن القائد لا يرغب في الحضور الى التدريبات وانه ( متمرد)، وهو ما نفاه مقربون من قائد الاحمر بقولهم إن مسيرة امير كمال مع الأحمر لا تعرف استخدام مثل هذه الأساليب مشيرين الى أن القائد مريض وحصل على إذن من طبيب المريخ وكان ينبغي على الادارة أن تراجع مع الطبيب قبل أن تبادر بإصدار قرار بإيقاف اللاعب.

وبحسب المصدر الإداري فإنه وبالرغم من الحصول على إفادة رسمية من طبيب الفريق د محمد كمال أكد من خلالها الاخير بالفعل منح اللاعب امير كمال راحة عقب مباراة الفريق الماضية أمام فيتا كلوب الانغولي والتي شارك فيها اللاعب رغما عن الإعياء الذي أصابه الا أن المبررات التي ذكرت لم تقنع المسؤولين بالمجلس وعلى رأسهم سوداكال الذي يعتقد بأن أمير يغيب بلا حجة منطقية.

وكشف مصدر ( السوداني) التفاصيل الخاصة بحقيقة الاتفاق المالي بين سوداكال وأمير كمال وأكد بانه تم توريد مبلغ وقدره (10) ملايين ( مليارات) جنيه في حساب اللاعب خلال الفترة الماضية.

واعترف المصدر بأن المبلغ الذي تم توريده على جزئين لا يشمل كل حقوق اللاعب لجهة أن اللاعب وقت خلال وقت سابق بناءٍ على اتفاق واضح لم يتم الإيفاء به حسب المواعيد المتفق عليها حسب المصدر وهو ما صبر عليه اللاعب أكثر من مرة قبل أن تنفجر الأزمة بشكل واضح قبل مباراة الفريق الأولى في دور المجموعات أمام الأهلي المصري حيث رفض أمير كمال السفر آنذاك الا أن التدخلات والاتصالات أسفرت عن اتفاق جديد للايفاء بحقوق اللاعب وهو ما تم على جزئين حسب المصدر.

ويقول المصدر إن الخطوة التي أقدم عليها المريخ مؤخرا بالتعاقد مع مدافع الخرطوم الوطني السابق كرشوم، هي مؤشر واضح لإمكانية التخلص من قائد الفريق أمير كمال حالما استمرت الوضعية الحالية رغما عن حالة الانقسام الموجودة داخل اروقة المجلس نفسه بشان امكانية التخلص من أقدم لاعب بالكشوفات الحمراء حاليا.

ولم يتردد المصدر في التأكيد على أن سوداكال لا يهاب إصدار قرار فوري بالتخلص من امير خاصة وأن المدرب السابق نصر الدين النابي طالب الإدارة وقتها بالتخلص من اللاعب وأنه لا يرغب في تواجده، مشيرا الى أن سوداكال لم يشغل باله بتوصية النابي آنذاك ولكنه قد يعود لها الآن.!!

واوضح المصدر أن التقرير الذي ستقوم لجنة التحقيق التي لم يقابلها اللاعب برفعه الى الرئيس سوداكال سيكون حاسما في تحديد العلاقة بين المريخ وقائده في المستقبل القادم.. لافتا الى أن اللجنة يقودها عمر محمد عبد الله وآخرون ولم يستبعد حدوث مفاجآت في تقرير اللجنة النهائية بشأن وضعية القائد المتوقف عن المشاركة.