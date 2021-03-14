لجنة التحقيق في أحداث نهب وتخريب مقر “يوناميد” بجنوب دارفور تؤدي القسم

نيالا: محجوب حسون

أصدر والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة الأمنية والقانونية للتقصي والتحقيق في احداث نهب وتخريب مقر بعثة “يوناميد” بمنطقة منواشي بمحلية مرشنج بعد إستلامه مؤخراً من بعثة “يوناميد” التي غادرت السودان.

وأدت لجنة التحقيق برئاسة المستشار القانوني مولانا إدريس حامد، القسم بأمانة حكومة الولاية بحضور رئيس الإدارة القانونية مولانا محمد سعيد الحلو ووالي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون، وطالب مولانا محمد سعيد الحلو رئيس الادارة القانونية اللجنة العمل بتجرد وتفان في تنفيذ مهامهم، وتابع (مهمتكم كبيرة عشان نقطع بيهو دابر الجريمة)، لافتا إلى أن نتائج التحقيق لازم تصل في زمن وجيز لفتح البلاغات ورد المنهوبات فوراً، وناشد الحلو أمانة حكومة الولاية بضرورة تنفيذ توصيات لجان التحقيق، مشيرا الى ان توصيات لجنة تحقيق مقر السوبر كامب بنيالا حتى الآن لم تر النور.

واكد والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني هنون، التزام حكومة الولاية بحماية المقارات ومخلفات البعثة وتوجيهها الى خدمة المجتمع المحلي، واعداً بتنفيذ كل التوصيات التي تتوصل لها لجان التحقيق، وتابع (لجنة امن الولاية حريصة على حماية وتأمين المواقع والمعدات والممتلكات بعد استلامها من البعثة) من اجل الاستفادة منها فى خدمة المجتمع، ودعا هنون الجميع الى ضرورة التعاون مع اللجنة من اجل الوصول الى نتائج وكشف الحقائق، ووعد بتذليل كل الصعوبات لإنجاح اللجنة مهمتها في إطار التكليف لكشف الحقائق.