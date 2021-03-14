الدقير يدعو لإصلاح مؤسسات الفترة الانتقالية

الخرطوم: السوداني

اختتم حزب المؤتمر السوداني بمحلية كرري، مؤتمره العام مساء أمس (السبت)، وانتخب أويس محمد سعيد رئيساً للحزب بالمحلية وهبة عمر رئيساً للمجلس المركزي المحلي.

وقال رئيس المؤتمر السوداني، عمر الدقير، خلال مخاطبته الجلسة الختامية: “إن المؤتمر العام القاعدي للمؤتمر السوداني بمحلية كرري وكل المؤتمرات القاعدية التي تنتظم أروقة الحزب حالياً، داخل وخارج السودان، تأتي ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لحزب المؤتمر السوداني المزمع عقده خلال الفترة القادمة”، وأضاف: “المؤتمر العام هو استحقاق ديمقراطي ظل المؤتمر السوداني يحرص على الوفاء به في سياق جهوده لتقديم تجربة حزبية راشدة تساهم في ترسيخ الديمقراطية في تربة الواقع السوداني وتساهم مع الآخرين في تعزيز فرص نجاح عملية التحول الديمقراطي والتصدي لأسئلة التغيير وإنجاز المهام والأهداف التي طرحتها ثورة ديسمبر المجيدة”.

وأكد الدقير أن مهام الانتقال التي طرحتها ثورة ديسمبر لا تزال ماثلة تنتظر التنفيذ، وفي مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية وإنجاز السلام وإنفاذ العدالة وإصلاح المؤسسات العامة بشقيها العسكري والمدني.

وأقرّ الدقير بصعوبة الأوضاع وتفاقم الأزمات خلال الفترة المنصرمة من عمر المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن قاموس الثوار لا يعرف مفردة اليأس وأن إرادتهم قادرة على تجاوز أي جهة تحاول عرقلة مسيرة التغيير، وقادرة على تصحيح الأخطاء ووضع الوطن على درب الخلاص.

ودعا الدقير، الحكومة الجديدة إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والتواصل المستمر مع الشعب والوضوح معه، وإدارة ملفات جميع القضايا بصورة تشاركية عبر برنامج شامل متفق عليه يخاطب جذور الأزمات ومظاهرها في السياسة والاقتصاد والمجتمع، يحقق المحاسبة العادلة ويدرأ الانقسام والتشرذم ويعلن القطيعة مع ثقافة الاستبداد والفساد ويفسح المجال لطاقات الشباب، ويضع مداميك راسخة للتحول الديمقراطي وبناء دولة القانون والمواطنة التي تسع جميع أهلها بلا تمييز على أي أساسٍ كان”.

وأشاد رئيس المؤتمر السوداني بانتخاب الأستاذة هبة عمر رئيسةً لمجلس الحزب المركزي بمحلية كرري، وحيا في شخصها كل نساء السودان، مؤكداً إيمان الحزب بحق المرأة في الشراكة الانسانية وجدارتها بالقيادة.