المصارف تستقبل (600) الف دولار يوميا

الخرطوم: الطيب علي

كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ( السوداني) عن ارتفاع حجم تحويلات ومشتروات النقد الأجنبي بشكل كبير بمعظم المصارف مقارنة بالفترة الماضية.

واكدت ان حجم التحويلات فى المصارف تتراوح يوميا مابين 400الى 600الف دولار بمعظم المصارف فيما تتراوح مشتروات النقد الأجنبي مابين 150الى 200الف دولار يوميا لكل مصرف

ونوهت إلى ان أبرز البنوك التى لديها نشاط كبير فى التحويلات تشمل بنك الخرطوم وفيصل الإسلامي وبنك البركة إلى جانب عدد من المصارف الأخرى ولفتت إلى أن معظم التحويلات من السعودية وعدد من دول الخليج وبدرجة أقل من الدول الأوربية متوقعة نشاط تلك الوجهات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار وجود سعر صرف فى القنوات الرسمية أفضل من الأسواق الموازية ومعالجة بعض الاشكالات. وأكد عدد من المغتربين فى السعودية والإمارات لـ السوداني انتظام حركة التحويلات من دول الخليج مشيرين إلى أن هناك بعض الاشكالات تواجههم في تأخر عملية التسليم لدى بعض المصارف خاصة عن طريق الويسترون يونيون مؤكدين سرعة عملية التسليم فى التحويلات العادية خاصة عبر البنوك السعودية التي أهمها الجزيرة والاهلي وبنك البلد. وقال المغترب صديق الطيب في حديثه لـ السوداني أن هناك استجابة كبيرة من المغتربين فى السعودية لإجراء التحويلات مشددا على ضرورة معالجة اي مشكلات فنية تعترض عملية التحويلات.

ولفت لمغترب الصادق الفكي في حديثه لـ السوداني الى ان أغلب التحويلات من دول الخليج خاصة السعودية وبدرجة أقل من الإمارات داعيا المغتربين بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية إلى إجراء التحويلات بانتظام عبر القنوات المصرفية خاصة وأن التحويلات أسهمت حاليا في استقرار سعر الصرف بشكل كبير.