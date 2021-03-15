النيابة تحيل ملفات النقل النهري وخط هثرو والشهيد بهاء للقضاء

الخرطوم: هبة علي

أودعت النيابة العامة لدى رئاسة الجهاز القضائي الخرطوم (أمس) الأحد عدداً من قضايا رموز النظام السابق بعد إكتمال التحريات فيها، أبرزها بلاغ هيئة النقل النهري. والمتهمون في هذا البلاغ علي محمود عبد الرسول والزبير أحمد الحسن وآخرون، وبلاغ خط هيثرو والمتهمون فيه الزبير احمد الحسن وآخرون،وأيضاً بلاغ قضية مصنع سكر مشكور والمتهمون فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرون،وكذلك بلاغ بنك النيل والمتهمون فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل

واعلنت النيابة اكتمال التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد علي و ستحيله للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة، كاشفة عن احالة 5 من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختصة وتم تحديد جلسات لبدء اجراءات المحاكمات.

من جهة أخرى تسلم النائب العام مولانا تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي لشهداء كجبار ولجثامين مشرحة ود مدني.

كما دفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (٣٤) بلاغا للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت قانون تنظيم التعامل بالنقد،كما أحالت بلاغا للقضاء يتعلق بمصنع الذهب العشوائي، وآخر يتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج .