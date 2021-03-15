السودان : إثيوبيا لديها سوء نية وأهداف غير معلومة في “سد النهضة”

الخرطوم : السوداني

اتهم كبير مفاوضي الحكومة السودانية في قضية “سد النهضة” المهندس مصطفى حسين الزبير ، إثيوبيا بسوء النية وقال إن لديها أهدافا غير معلومة بتوسعة الخلاف مع الدول فضلاً عن سعيها لكسب الوقت .

واستبعد في ذات الوقت خيار اللجوء إلى الحرب مؤكداً أن خيار الحرب غير وارد وأن السودان يمكنه الحصول على حقوقه عبر القانون ولكنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيتدخل لجعل الأضرار في حدها الأدنى.

خيار الحرب مؤكدا أنه غير وارد ولكن بالقانون يمكن أن نصل إلى حقوقنا ولن نقف مكتوفي الأيدي حال تعرض السودان لأي أضرار وسنتدخل من جانبنا إلى جعل الأضرار في حدها الأدنى

وقال كبير المفاوضين ، إن للسودان الكثير من نقاط القوة التي يمكن أن يستخدمها في ملف سد النهضه وان لا حل الا عبر التفاوض بين الأطراف الثلاثة إذا توفرت الإرادة السياسية للجانب الإثيوبي.

وشدد في حديث لبرنامج ” اتجاهات الأحداث” باذاعة بلادي امس ، على أهمية دور الاتحاد الأفريقي بعد انتقال رئاسته إلى الكونغو الديمقراطية وعبر الوساطة الرباعية في الدفع بالمفاوضات إلى الأمام وأشار كبير المفاوضين إلى أن الخلافات في ملف سد النهضه هي سياسية أكثر من كونها فنية متوقعا الوصول لحل مرض لكافة الأطراف في أقل وقت ممكن حال أرادت إثيوبيا ذلك .وأضاف :” ترفيع آلية التفاوض لرباعية سيكشف للرأي العام العالمي ما تقوم به إثيوبيا من مخالفات صريحة للقوانين المرعية للمياه”.

وقال إن وزارة الري تسعى لتخفيف الأضرار الناجمة عن الملء الثاني لبحيرة السد في حال حدوث ذلك بشكل أحادي من جانب إثيوبيا .