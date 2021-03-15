11.8 ملايين دولار لمعالجة مياه كوستي والنفايات الصلبة بالخرطوم

الخرطوم : ابتهاج متوكل

وقع وزير المالية والتخطيط والاقتصادي، د.جبريل إبراهيم، امس اتفاقية مشروعي معالجة المياه في مدينة كوستي، تحسين النفايات الصلبة بولاية الخرطوم، مع ممثل جايكا اليابانية بالسودان .

وقال جبريل في تصريح صحفي ، إن المنحة بقيمة 1.241 مليار ين ياباني ، مايعادل 11.8 ملايين دولار .

مؤكدا تجذر التعاون بين الحكومتين السودانية و اليابانية منذ سنوات وسيستمر مستقبلاً، مشيرا الى ان مشروع معالجة المياه فى مدينة كوستى سيحسن الخدمة العامة و المعيشية للسكان فى ولاية النيل الأبيض

في السياق أكد ممثل جايكا كوجى سكن الى التزام اليابان بتقديم المشاريع الحيوية، التي تخدم الشعب السوداني مما يعزز العلاقات المتميزة بين البلدين .

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