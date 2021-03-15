كشفت نبوغها المبكر طالبة ثانوي تقدم جرعات إيجابية على الشاشة الزرقاء

الخرطوم : سعيد عباس

أفردت قناة النيل الأزرق في الفترةالصباحية أمس مساحة للطالبة أنفال منصور التي تدرس بالمرحلة الثانوية ، والتي قامت بتقديم جرعات توعوية وتثقيفية في جوانب الحياة المختلفة ،وتحدثت الطالبة عن ضرورة التعامل بإيجابية وعدم الركون للأحاديث السلبية التي يطلقها البعض وتترك آثاراً محبطة ، وقالت إن الإنسان يجب أن يتزود بالطاقات الإيجابية وأن يمتلك العزيمة والإصرار لبلوغ الغايات المنشودة ويتجنب كل الأشياء المحبطة التي تقف عائقا أمامه ،واشارت لأهمية العلاقة بين الطالب والأستاذ في المؤسسات التعليمية وكيف تكون علاقة مثالية تبنى على المحبة والتعاون بروح طيبة لأجل أن تتكامل الفائدة من تعليم ومعرفة خاصة بالنسبة للطلاب الذين يعانون من مشكلات في بعض المواد الدراسية.