ودالحاج: ضعف الثقافة مشكلة تواجه الجيل الحالي

الخرطوم: سعيد عباس

أكد الفنان التشكيلي والإعلامي ومقدم البرامج بإذاعة البيت السوداني عاطف ود الحاج على ضرورة توفير مراكز أهلية لتدريب وتأهيل الأطفال الموهوبين وتنمية قدراتهم ،وقال (لكوكتيل) أن وجود مثل هذه المراكز يساعد على رعاية الأطفال واكتشاف مواهبهم والأهتمام بها في سن مبكرة ،وأمن علي أهمية نشاط آخر بخلاف النشاط الأكاديمي في المدارس لأنه يوفر مساحات من الترفيه المنظم والجيد للأطفال وينمي ثقافتهم وقدراتهم المعرفية ويصنع جيلا مدركا وواعيا ،وقال إن ضعف الاهتمام بمقدرات الأطفال أوجد جيلا يملك ثقافة ضعيفة ومتواضعة أثرت علي مخزونه المعرفي .