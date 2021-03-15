الهلال يجري مرانه الرئيسي بملعبه لمواجهة شباب بلوزداد بالثلاثاء

أجرى فريق الهلال مرانه الرئيسي عند الساعة الثالثة من عصر أمس الأحد بملعبه بإم درمان، استعداداً لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري غدا الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وأشرف على المران المدير الفني البرتغالي مستر ريكاردو وطاقمه المعاون، وعرف المران غياب المحترف الزيمبابوي لاست جيسي بسبب المرض وهو الغياب الثاني تواليًا للاعب الذي شعر مؤخرًا ببعض آلام الإلتهاب، هذا وعمد ريكاردو على زيادة المخزون البدني بالإضافة إلى تجويد الأداء التكتيكي برسم خطته التي ينوي أن يخوض بها مباراة بلوزداد، وفي آخر نصف ساعة من المران أجرى الجهاز الفني تقسيمة قوية من شوطين شهدت إحراز أهداف عديدة من الجانبين بالإضافة إلى تألق بعض اللاعبين، هذا وأراح الجهاز الفني بعض العناصر التي خاضت المباراة المحلية أمام هلال كادوقلي وفضّل إخضاعهم لتدريبات استشفاء.

وعقب نهاية المران واصل الفريق في معسكره المغلق بفندق كورال بالخرطوم، وسيجري الفريق آخر حصصه التدريبية صباح اليوم الإثنين بذات الملعب.