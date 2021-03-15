لجنة العضوية تُسلّم كشوفات العضوية الى الاتحاد السوداني لكرة القدم

سلّمت لجنة العضوية بنادي الهلال كشوفات ظهر امس الأحد، عضوية النادي ونسخة CD، إلى الإتحاد السوداني لكرة القدم بالخرطوم 2 ، ومثّل لجنة العضوية كلا من ؛ المهندس رامي كمال عضو مجلس الهلال ومقرر لجنة العضوية والأستاذ عبدالوهاب أحمد و الأستاذ حسن أبو تله..

هذا ومن المنتظر أن يعقد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد اجتماعًا بأعضاء لجنة العضوية اليوم الإثنين عقب عودته من رحلة عمل خارج السودان.

وعقدت لجنة العضوية بنادي الهلال اجتماعًا مهمًا في ساعة متأخرة من ليلة السبت، حيث أجازت اللجنة خلاله الكشف النهائي للعضوية بالنادي، وتم التوقيع على محضر إجازة كشف العضوية من جميع أعضاء اللجنة، هذا وأكد المهندس رامي كمال عضو لجنة التطبيع مقرر لجنة العضوية في حديثه للموقع الرسمي للنادي أن الكشف الأخير للعضوية تم اعتماده رسميًا، مؤكدًا بأن الكشف النهائي سيتم تسليم نسختين منه، نسخة ستُسلّم للجنة التطبيع ونسخة ستُسلّم للاتحاد السوداني لكرة القدم.