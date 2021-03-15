كاف يسمح بألف متفرج في مباراة الهلال وشباب بلوزداد

تلقت الأمانة العامة بنادي الهلال خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر الأمانة العامة بالاتحاد السوداني لكرة القدم، بالسماح لعدد ألف متفرج بالدخول لاستاد الهلال في المباراة المقبلة التي تجمع الهلال وضيفه شباب بلوزداد الجزائري والتي تلعب عند الساعة الثالثة من عصر غدٍ الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، وألزم (الكاف) الاتحاد السوداني ونادي الهلال بالالتزام بالاشتراطات الصحية للجمهور الذي سيدخل المباراة، وطالب الكاف بالإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات بحسب موجهات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حيث أرسل الاتحاد الإفريقي مراقب أمني من دولة يوغندا خصيصًا لمراقب كيفية دخول العدد المسموح به في مباراة الهلال وبلوزداد ومراقبة الالتزام بالاشتراطات الصحية لعدد ألف متفرج فقط ، ورفع تقرير فوري للكاف.

هذا وأكدت الأمانة العامة بنادي الهلال أنها كانت تُمني النفس بالموافقة على طلبها بالسماح لعدد خمسة آلاف متفرج، عقب موافقة السلطات الصحية بالسودان، وتأمل الأمانة العامة أن يستجيب الكاف مستقبلاً بزيادة عدد دخول الجماهير إلى أكثر من خمسة آلاف، كي تتمكن جماهير الهلال من معانقة لاعبيها من داخل الإستاد وتؤازر الفريق خير مؤازرة..

وتأسف الأمانة العامة على هذا القرار، ولكنّها تطالب جماهير الهلال التي ستدخل لتشجيع فريقها يوم الثلاثاء بالالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة، لا سيما وأنه في حالة عدم الالتزام بالعدد المسموح به وعدم تنفيذ الاشتراطات الصحية سيفرض الاتحاد الإفريقي عقوبات جديدة على الاتحاد السوداني وعلى نادي الهلال ربما تصل لفقدان نقاط المباراة أو الحرمان من الجماهير في جميع المباريات المقبلة سواء للمنتخب الوطني أو الأندية السودانية التي تُمثل السودان افريقيًا، لذا تناشد الأمانة العامة من جماهير الهلال بالالتزام بموجهات الكاف لعدد الذي سيدخل المباراة، وتتمنى لبقية الجماهير متابعة طيبة من خلف الشاشات.