استقبال حافل لشباب بلوزداد بالخرطوم

وجدت بعثة شباب بلوزداد الجزائري، لدى وصولها العاصمة السودانية الخرطوم، امس الأحد، إستقبالا حافلا من مسؤولي الهلال السوداني.

وخاض الفريق الجزائري أول حصة تدريبية مساء امس بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ولدى وصولها السودان، استقبل البعثة كل من الأمين العام للجنة تطبيع نادي الهلال الفريق السر أحمد عمر، ونائبه إسماعيل عثمان، والمدير العام للهلال الدكتور محمود السر، والعميد حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بالنادي.

وجرت إجراءات بعثة شباب بلوزداد بكل سلاسة في مطار الخرطوم، وغادرت إلى مقر إقامتها بأحد الفنادق القريبة من مطار الخرطوم.

يذكر أن الهلال سوف يستضيف عصر الغد، شباب بلوزداد باستاد الجوهرة الزرقاء في مدينة أم درمان، ضمن الجولة الرابعة لفرق المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.