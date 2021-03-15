الجهاز الطبي بالنادي يتحمل المسؤولية الصيني يتعرض للإهمال بالمريخ واللاعب في انتظار اكمال العلاج

الخرطوم : السوداني

حصلت ( السوداني) على تفاصيل مثيرة بشان اصابة لاعب المريخ عماد الصيني والذي تضاربت الانباء بشان علاجه

وبحسب مقربين من الصيني فان الاخير يعاني من إصابة على مستوى العضلة الضامة، وغادر الى العاصمة المصرية القاهرة خلال وقت سابق وبدأ بالفعل في تلقي العلاج بيد ان المفاجأة كانت في ان طبيب الفريق د محمد كمال طالب اللاعب بالعودة رفقة البعثة من القاهرة عقب انقضاء أولى الجولات أمام الأهلي المصري في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية

وتلقي اللاعب تعهدا من الطبيب بتكملة العلاج في الخرطوم وانه لا يحتاج الى البقاء بالقاهرة لاكمال العلاج وهو بالفعل ما حدث

وعقب العودة الى الخرطوم قال مصدر مقرب من الصيني ان الاخير وجد اهمالا تاما من الجهاز الطبي بالمريخ ولم يهتم به الاخير مشيرا الى ان الاصابة التي يمر بها اللاعب تحتاج الى اهتمام وعلاج مستمر وهو ما لم يحدث من قبل المسؤولين بالنادي

واوضح مصدر ان الاخصائي الجديد الذي التحق بالجهاز الفني المصري إسلام عاين حالة اللاعب عماد الصيني الا أنه لم يصدر تشخيصا واضحا لها او يضع خارطة واضحة للعلاج وهو الأمر الذي خلف العديد من التساؤلات

وعلمت السوداني من مصادرها ان الصيني بصدد الاتجاه لأحد الأطباء الذين عملوا خلال وقت سابق بنادي المريخ من اجل الاستمرار في تلقي العلاج خاصة وأنه يرغب في العودة وممارسة نشاطه بصورة طبيعية ومساعدة الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية داخل الملعب.