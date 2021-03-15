عقب وصوله الى مقر اقامته النابي يدلي بتصريحات جديدة عن تجربته الاخيرة مع المريخ

قال مدرب المريخ المقال نصر الدين النابي ل(السوداني) عقب وصوله الى مقر اقامته ان ضميره في قمة الرضاء وانه راض عما قدمه مع المريخ رغما عن الحرب التي قوبل بها منذ البداية وبالاخص من بعض الشخصيات وعلى رأسها رئيس القطاع الرياضي عمر محمد عبد الله الى جانب الشخصية المقربة من رئيس النادي جدو

واشار النابي خلال تصريحاته الجديدة الى أنه سعيد للغاية بأنه خرج من التجربة وهو مؤمن اكثر بإمكاناته خاصة في ظل الحرب التي شنت عليه منذ البداية

واوضح بانه كان شجاعا جدا وواجه ما حدث له لوحده ولم يتنازل عن مبادئه وقناعاته كما أنه لم يجامل رئيس النادي سوداكال ولم يسمعه ما يريد ان يسمع على حد وصفه

ولفت النظر الى ان الفوضى والهدم كان هو عنوان الشخصيات التي عملت ضده ونجحت في ذلك بإبعاده من النادي

ونفى المدير الفني السابق للمريخ ان يكون قد أصدر توصية لرئيس النادي سوداكال بالاستغناء عن قائد الفريق أمير كمال وقال ان علاقته مع جميع اللاعبين ممتازة متسائلا متى اصلا جلست مع سوداكال ومتى كان يسمع نصائحي

وقال النابي أنه الآن يسترجع في صحته عقب الإصابة التي تعرض لها بكوفيد 19 إبان تواجده بالخرطوم كاشفا في الوقت ذاته عن اصابة عدد من اللاعبين الآخرين رفقته واكد بانه وعقب اكتمال شفائه واسترجاع صحته سيري ما سيحدث.