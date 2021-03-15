حمام ثلج للاعبين أمس الاحمر يختتم التدريبات للتنزاني اليوم

يختتم الاحمر تحضيراته اليوم الاثنين استعدادا لمباراة الغد امام سيمبا التنزاني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة الافريقية

وينتظر ان يضع الانجليزي كلارك خلال تدريب اليوم الاستراتيجية التي سيخوض بها لقاء الغد المهم

ويسعى المريخ للعودة بنتيجة ايجابية خاصة في ظل رغبته في المحافظة على حظوظه في الترقي للدور نصف النهائي من بطولة الكاف

ويحتاج المريخ الى الانتصار في جميع مبارياته القادمة ومن ثم انتظار نتائج المباريات الاخرى حتى يتمكن من التأهل.

وكان الأحمر أجرى عند الساعة الثانية عشرة بتوقيت تنزانيا الحادية عشرة بتوقيت السودان أمس ( الاحد) أول تدريب له بالملعب الرديف لإستاد بنجامين ماكيبا استمر زهاء الساعتين وإشتمل المران الذي أشرف عليه المدير الفني الإنجليزي للمريخ لي كلارك وطاقمه الفني على الإحماء البدني والتدرب بالكرة، ومن المنتظر ان يؤدي الفريق مرانه الختامي لمواجهة سيمبا التنزاني عصر اليوم الإثنين بملعب بنجامين ماكيبا، وكان الجهاز الفني قد قام أمس بعمل حمام ثلج وساونا للإعبين بإشراف المعد البدني إسلام جمال وخالد حبشكا.